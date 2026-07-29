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Sahibganj News: बाइक बाइक टक्कर में चार घायल, तीन रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: पतना-केन्दुआ पथ पर विजयपुर पेट्रोल पंप के पास मंगलवार रात को दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर में चार युवा घायल हो गए। सभी युवा विशनपुर से आए थे और घायलों को केन्दुआ कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरान अंसारी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया, जबकि अन्य को गंभीर हालत में रेफर किया गया।

Sahibganj News: बाइक बाइक टक्कर में चार घायल, तीन रेफर

Sahibganj News: पतना। पतना-केन्दुआ पथ पर विजयपुर पेट्रोल पंप के पास बीते मंगलवार की रात 9:30 बजे दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर में चार युवा घायल हो गये। जानकारी के अनुसार सभी विशनपुर से दो बाइक पर सवार होकर पतना की ओर जा रहे थे । इसी क्रम में दोनों बाइक में टक्कर हो गई । हादसे में विशनपुर के कृष्णा दास(21), भवेश ठाकुर(22), तौहीद अली(23) व इमरान अंसारी(18) घायल हो गया। आनन-फानन में चारों घायल को केन्दुआ कल्याण अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद इमरान अंसारी को छोड़ तीन युवकों को गंभीर हालत देख हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

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