Sahibganj News: महिला आरोग्य समिति गठन
Sahibganj News: राजमहल के वार्ड नंबर 7 में महिला आरोग्य समिति का गठन किया गया। यह आमसभा वार्ड पार्षद उज्ज्वल हलदार की अध्यक्षता में हुई। मिताली हलदार को अध्यक्ष, दीपिका हलदार को सचिव और सविता सुरेंद्र देवगन को कोषाध्यक्ष चुना गया।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि।शहर के वार्ड नंबर 7 में वार्ड पार्षद उज्ज्वल हलदार की अध्यक्षता में महिला आरोग्य समिति गठन एवं सहिया चयन को लेकर बुधवार को आमसभा हुई। मौके पर मिताली हलदार अध्यक्ष, दीपिका हलदार सचिव एवं सविता सुरेंद्र देवगन कोषाध्यक्ष के रूप में चुनी गई।
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