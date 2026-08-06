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Sahibganj News: आपसी विवाद में हुए मारपीट में पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: राजमहल के राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलाशगाछी गांव में बुधवार को एक आपसी विवाद के चलते पांच लोग घायल हो गए। गफ्फार शेख, जहिर शेख, उजाल शेख, साहिरा बीवी और एनामुल शेख का पड़ोसी के साथ कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। सभी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है।

Sahibganj News: आपसी विवाद में हुए मारपीट में पांच घायल

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलाशगाछी गांव में बुधवार को आपसी विवाद में हुए मारपीट में पांच लोग घायल हो गये। जानकारी के मुताबिक गफ्फार शेख(34),जहिर शेख (28),उजाल शेख (60),साहिरा बीवी(30), एनामुल शेख(22) का पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होते-होते बात मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना में एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया । पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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