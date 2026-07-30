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Sahibganj News: कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक ने किया फर्टिलाइजर दुकान का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संथाल परगना के कृषि अधिकारियों ने बरहरवा स्थित एक फर्टिलाइजर दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान, दुकानदार को सरकार द्वारा तय अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक बेचने के निर्देश दिए गए और उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Sahibganj News: कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक ने किया फर्टिलाइजर दुकान का औचक निरीक्षण

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को संथाल परगना (दुमका) के संयुक्त कृषि निदेशक सत्यप्रकाश एवं जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने संयुक्त रूप से बरहरवा स्थित एक फर्टिलाइजर दुकान का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने उर्वरकों की उपलब्धता, स्टॉक पंजी, भंडारण व्यवस्था व वितरण प्रणाली की विस्तार से जांच की। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने दुकानदार को निर्देश दिया कि किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

उर्वरकों का उपयोग

उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलना, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्जन अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने जैसी शिकायत मिलने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश समेत अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कृषि कार्यों के लिए उपयोग

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उर्वरकों का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जाए तथा गैर-कृषि कार्यों के लिए उनकी बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है तथा इसके लिए जिले में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा मौके पर बरहरवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी चंदन सरकार, पतना प्रखंड कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार आदि मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

किसान उर्वरक का निरीक्षण कब किया गया?
गुरुवार को
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