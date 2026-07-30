Sahibganj News: सदर अस्पताल में अब भर्ती मरीजों से तीन टाइम ही मिल सकेंगे परिजन
Sahibganj News: साहिबगंज के सदर अस्पताल के प्रसूता वार्ड में आने वाले परिजनों की संख्या अब सीमित कर दी गई है। मरीज के साथ केवल एक परिजन रह सकेगा, अन्य परिजन दिन में तीन समय (सुबह, दोपहर, शाम) पर ही मिल सकेंगे। इस कदम से अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और प्रसूताओं को राहत मिलेगी।
Sahibganj News: साहिबगंज। सदर अस्पताल में प्रसूता वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ अब हर वक्त परिजन नहीं रहेंगे। अब सिर्फ तीन टाइम ही परिजन अपने मरीज से मुलाकात कर सकेंगे। उपरोक्त बातें गुरुवार को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने सदर अस्पताल का स्वास्थ व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान अस्पताल में भीड़ भाड़ को देखते हुए निर्देश दिए हैं।
मुलाकात की सीमाएँ
उन्होंने बताया कि एक मरीज के साथ कई लोग साथ में रहते हंै। खासकर प्रसूता वार्ड में पुरुषों के जमावड़ा से प्रसूताओं को असहज महसूस करना पड़ता है। डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि मरीज के साथ सिर्फ एक परिजन हर वक्त साथ रह सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी परिजन सिर्फ सुबह , दोपहर व शाम को ही अपने मरीज से भेंट कर सकता है।
समय सारणी
डॉ. मुकेश ने बताया कि सुबह सात से आठ, दोपहर एक से दो बजे तक व शाम को सात से आठ बजे रात तक मरीज से भेंट करने दिया जाएगा। किसी भी समय में एक परिजन से ज्यादा व्यक्ति को वार्ड में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। मरीज मिलने के लिए टाइम टेबल जारी होने से अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। प्रसूताओं को भी काफी राहत मिलेगी।
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