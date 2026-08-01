Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: पतना में मोदीकोला बिजली पावर हाउस के पास, बिजली विभाग ने कांवरियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन किया। ऐई सत्यम कुमार मरांडी ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। शिविर में कांवरियों के लिए शर्बत, नींबू पानी और विश्राम व्यवस्था की गई है।

Sahibganj News: कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

Sahibganj News: पतना। प्रखंड के मोदीकोला बिजली पावर हाउस के पास बिजली विभाग की कर्मियों की ओर से कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ शनिवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन ऐई सत्यम कुमार मरांडी ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। शिविर में कांवरियों के लिए शर्बत, नींबु पानी व विश्राम करने की व्यवस्था किया गया है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: सावन माह में कांवर यात्रा आस्था का प्रतीक : मंत्री
ये भी पढ़ें:Simdega News: शिव भक्त कांवड़ियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन
ये भी पढ़ें:Deogarh News: शिव भक्तों की सेवा ही है शिव की सच्ची सेवा : घनश्याम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Sahibganj News Kanwariya अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।