Sahibganj News: कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन
Sahibganj News: पतना में मोदीकोला बिजली पावर हाउस के पास, बिजली विभाग ने कांवरियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन किया। ऐई सत्यम कुमार मरांडी ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। शिविर में कांवरियों के लिए शर्बत, नींबू पानी और विश्राम व्यवस्था की गई है।
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के मोदीकोला बिजली पावर हाउस के पास बिजली विभाग की कर्मियों की ओर से कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ शनिवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन ऐई सत्यम कुमार मरांडी ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। शिविर में कांवरियों के लिए शर्बत, नींबु पानी व विश्राम करने की व्यवस्था किया गया है।
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