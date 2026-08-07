Sahibganj News: पुनः खुले 28 मर्ज विद्यालयों में एमडीएम संचालन का निर्देश

Sahibganj News: डीएसई उर्मिला हांसदा ने बोरियो जिले के मर्ज विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, विद्यालयों की साफ-सफाई, मध्यान भोजन की तैयारी और आवश्यक पंजीकरण की बात कही गई है। 28 विद्यालयों के प्रबंधन समितियों के गठन और बैंक खातों के पुनर्जीवन की प्रक्रिया भी आवश्यक है।

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। डीएसई उर्मिला हांसदा ने जिले के बोरियो/बरहेट/पतना/मंडरो/तालझारी के बीइइओ एवं बीपीओ को पत्र भेजकर पुनः खोले गये मर्ज विद्यालयों के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत शिशु पंजी में दर्ज बच्चों की संख्या के आलोक में विद्यालयों में विभागीय आदेश का पालन करते हुए छात्रों का नामांकन निहित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ हीं विद्यालय संचालन के पश्चात नामांकित बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावे डीएसई ने कुछ विंदुओं पर अनुपालन का निर्देश दिया है।

विद्यालय संचालन की आवश्यकताएँ डीएसई ने पत्र में निर्देश दिया है कि पुनः खोले गए मर्ज विद्यालय जर्जर स्थिति में हो, तो भवन की साफ-सफाई करायी जाय। तथा मध्यान भोजन की तैयारी एवं सामग्री का भंडारण हेतु उपयुक्त एवं साफ-सुथरा कक्ष आवश्यक है। विद्यालय के एमडीएम योजना के विभिन्न मदों हेतु रोकड़ पंजी/आय-व्यय पंजी/चावल प्राप्ति /व्यय पंजी एवं आवश्यक पंजी का नियमित संधारण विद्याल्फ के प्रभारी प्रधानाध्यापक से करवाया जाय। विद्यालय में मध्यान भोजन योजना के सफल संचालन हेतु सभी उपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय।

रिपोर्टिंग और डेटा प्रबंधन डीएसई ने निर्देश दिया है कि एसएमएस एवं एमआईएस पोर्टल पर पुनः खोले गये 28 विद्यालयों का नाम दर्ज करने हेतु विहित प्रपत्र में उल्लेखित डाटा का हार्ड/सॉफ्ट कॉपी का पत्र निर्गत कर तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय। इसके अलावे डीएसई ने सभी बीइइओ को निर्देश दिया है कि पुनः खोले गये.28 विद्यालयों में एमडीएम संचालनोंपरान्त विद्यालय के छात्रवार वास्तविक उपस्थिति एवं वास्तविक उपस्थिति के आधार पर रसोईया का विवरण उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ हीं संबंधित विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या मेंउल्लेखित निहित शर्तो के अधीन विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी व माता समिति का नियमानुसारगठन करते हुए समिति का बैंक खातों को पुर्नजीवित करने की कारवाई की जाय तथा पुर्न जीवित नहीं होने की स्थिति में निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक में नया खाता खोलने संबंधी कार्रवाई की जाय।