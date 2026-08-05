Sahibganj News: साजन बने ओपन रैपिड शतरंज के चैंपियन
Sahibganj News: साहिबगंज में बुधवार को जिला स्तरीय सब-जूनियर ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। उद्घाटन कमलेश प्रसाद कुशवाहा और गौतम कुमार ने किया। प्रतियोगिता में चार राउंड खेले गए और विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सब-जूनियर वर्ग में साजन कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया।
Sahibganj News: साहिबगंज। साहिबगंज जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में बुधवार को तीनपहाड़ स्थित आरपी विद्या बिहार स्कूल में जिला स्तरीय सब-जूनियर ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश प्रसाद कुशवाहा ने सफेद मोहरों से तथा आरपी विद्या बिहार के डायरेक्टर गौतम कुमार ने काले मोहरों से पहली चाल चलकर किया। संघ के सचिव विक्रम कुमार मिश्रा ने स्विस पद्धति से 4 राउंड में खेल सफलतापूर्वक संपन्न कराया। समापन के मौके पर जिला चेस संघ के अध्यक्ष कमलेश प्रसाद कुशवाहा, सचिव विक्रम कुमार मिश्रा एवं आरपी विद्या बिहार के डायरेक्टर गौतम कुमार ने संयुक्त रूप से सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
सब-जूनियर वर्ग (अंडर-14) के परिणाम:प्रथम स्थान: साजन कुमारद्वितीय स्थान: मयंक कुमारतृतीय स्थान: आकाश कुमार
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