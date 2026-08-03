Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: डीसी ने किया ईवीएम वेयर हाउस निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपक कुमार दूबे ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन का गहन जायजा लिया। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही अग्निशमन उपकरणों और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जांच भी की।

Sahibganj News: डीसी ने किया ईवीएम वेयर हाउस निरीक्षण

Sahibganj News: साहिबगंज। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी दीपक कुमार दूबे ने समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का सोमवार को मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस में सुरक्षित रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव व प्रबंधन का गहन जायजा लिया। डीसी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों व सुरक्षा प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा और रख-रखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने वेयरहाउस में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता व कार्यशीलता व सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा मानकों का भी अवलोकन किया।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण

उन्होंने संबंधित कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने व सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Election Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।