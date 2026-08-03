Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर बोरियो में शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा के लिए लंबी कतारें लगाईं। मंदिरों में भक्त 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाते रहे और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र जल अर्पित किया।

Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब।

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि तथा क्षेत्र में शांति की कामना की। मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। कई श्रद्धालु कांवर में पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते दिखे। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई जरूरी व्यवस्था की गई थी। जानकारी के अनुसार पहली सोमवारी पर बोरियो बाजार पुराना शिवालय, मेन रोड शिवालय, चांदनी चौक स्थित शिवालय, दनबार पहाड़ स्थित शिवालय, ब्लॉक एवं थाना परिसर स्थित शिवालय के अलावे बोंगा कोचा शिवालय,बांझी बाजार, नया टोला सोसो टोला, मोतीपहाड़ी, छोटा बनगांवा आदि में पूरे दिन शिवालयों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: सावन की पहली सोमवारी आज, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था की भीड़
ये भी पढ़ें:Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय
ये भी पढ़ें:Gangapar News: हर-हर बम-बम के जयघोष से गूंजे शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।