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Sahibganj News: सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में लगी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज। देवमास सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया है। सावन के पहले दिन को लेकर शिवभक्तों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर कई शिवभक्तों ने स्थानीय ग

Sahibganj News: सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में लगी भीड़

Sahibganj News: साहिबगंज। देवमास सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया है। सावन के पहले दिन को लेकर शिवभक्तों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर कई शिवभक्तों ने स्थानीय गंगा घाटों पर स्नान करने के बाद पात्र में गंगाजल लेकर शिव मंदिरों में जलार्पण किया। सावन का पहला दिन होने के कारण शहर स्थित विभिन्न शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ जलार्पण व पूजन करने को उमड़ पड़ी। शहर स्थित डाकीनाथ मंदिर, महाकालेश्वर धाम, जीआरपी मंदिर, स्टेशन प्रांगण का त्रिलोचण धाम, बिजली घाट मंदिर, पुरानी साहिबगंज ओझा टोली घाट मंदिर, पुलिस लाईन मंदिर, जैप नौ मंदिर, मनसकामना ठाकुरबाड़ी भरतिया कॉलोनी, बमकाली मंदिर स्थित शिव मंदिर, गुल्लीभट्ठा शिवशक्ति मंदिर सहित कई मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही।

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