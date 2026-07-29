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Sahibganj News: प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बंधक बनाया, छुड़ाने को पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बोरियो के बीचपुरा गांव में, ग्रामीणों ने शादीशुदा प्रेमी युगल को पकड़कर ग्राम प्रधान को सौंप दिया। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए युवक के पिता ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने युवक को तो बचा लिया, लेकिन ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन के कारण युवती को नहीं ले जा पाई। मामले की जांच जारी है।

Sahibganj News: प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बंधक बनाया, छुड़ाने को पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

Sahibganj News: बोरियो। थाना क्षेत्र के बीचपुरा गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को पकड़ कर बंधक बना कर बुधवार को ग्राम प्रधान को सौंप दिया| । दोनों प्रेमी युगल शादी-शुदा थे। ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखते हुए लड़के के पिता ने बोरियो पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना प्रभारी ने एएसआई प्रभा शंकर दुबे को घटनास्थल भेजा| , लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक न सुनी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को थाना ले आयी| । इससे ग्रामीण काफी भड़क उठे। ग्रामीणों का कहना था कि लड़की को पुलिस अपने साथ क्यों नहीं ले गयी| । घटना स्थल पर पूर्व से दो वाहनों में पहुंची पुलिस फोर्स को भी बांस-बल्ला लगा कर घेर लिया।

थाना प्रभारी रोहित कुमार स्वयं बीचपुरा गांव पहुंच उग्र ग्रामीणों से बात की। काफी जदेजेहाद एवं नोक-झोक के बाद प्रेमी युगल के युवती को भी थाना ले आयी| । इसबीच थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों के परिजनों से वार्ता कर मामले की जानकारी लेकर छानवीन में जुटी है।

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