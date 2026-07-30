Sahibganj News: एसआइआर : जिले में हुआ सौ फीसदी डिजिटाइजेशन

Sahibganj News: साहिबगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत सभी तीन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर सूची का सौ फीसदी डिजिटाइजेशन हो चुका है। जिले में 1008 बूथ हैं और कुल 872148 वोटर हैं। 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट प्रकाशन होगा और इसके बाद दावा आपत्ति दाखिल किए जा सकेंगे।

Sahibganj News: साहिबगंज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में सौ फीसदी डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 1008 बूथ है। इनमें तीनों विधानसभा में कुल 872148 वोटर हंै। इन वोटरों के लिए बीएलओ के माध्यम से सौ फीसदी इन्यूमरेशन फार्म वितरण किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार की सुबह आठ बजे तक 744354 इन्यूमरेशन फार्म का डिजिटाईजेशन पूरा हो चुका था। इसी प्रकार बीएलओ ने 744329 इन्यूमरेशन फार्म का सत्यापन कर चुकी है। इस प्रकार तीनों विधानसभा में सौ फीसदी डिजिटाईजेशन का काम पूरा हो चुका है। एसआइआर के दौरान यूईएफ में 127794 वोटर

एसआइआर के दौरान बीएलओ का कार्य एसआइआर के दौरान जब बीएलओ इन्यूमरेशन फार्म

वितरण करने पहुंचे तो उस दौरान पूरे जिले में यूईएफ कैटेगरी में अंतिम समय में करीब 127794 वोटर पाए गए है। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के दौरान ए,एस,डी,डी व एफ कैटेगरी तय किया गया था। ए-का मतलब एबसेंट, एस-का मतलब स्फिटिंग,डी-का मतलब डेथ, डी-का मतलब डूप्लीकेट व एफ-का मतलब फोरर्नर यानी विदेशी था। सूत्रों के मुताबिक यूईएफ डेथ कैटेगरी में 28384 वोटर, यूईएफ परमानेंट स्फिटिंग में 44752 वोटर, यूईएफ एबसेंट में 39925 वोटर, यूईएफ अलरेडी इंरोल्ड14202 व यूईएफ अन्य में 531 वोटर पाए गए है। हालांकि इसकी अबतक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एक नजर तीनों विधानसभा पर राजमहल विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

साहिबगंज 112 100224 100224 87043

राजमहल 142 131155 131155 115401

उधवा 129 130515 130515 119670

बोरियो विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

मंडरो 67 56557 56557 43826

बोरियो 110 97298 97298 76091

तालझारी 69 56568 56568 48159

बोआरीजोर 102 76875 76875 65683

बरहेट विधानसभा

प्रखंड कुल बूथ वोटर फार्म वितरण डिजिटाईजेशन

बोआरीजोर 32 24955 24955 21775

सुंदरपहाड़ी 59 44827 44827 36787

बरहेट 116 96165 96165 79104

पतना 70 57009 57009 50815

(नोट: यह आंकड़ा 30 जुलाई सुबह आठ बजे तक का है। )

फैक्ट फाइल कुल बूथ 1008

कुल वोटर 872148

कुल डिजिटाइजेशन 744354

स्वंय मेपेड 272728

प्रोजेंसी मेपेड 440177

नो मेपिंग 31424

पांच अगस्त को होगा ड्रॉफ्ट प्रकाशन

एसआइआर प्रक्रिया के क्रम में आगामी पांच अगस्त को निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची का का ड्रॉफ्ट प्रकाशन के बाद पांच अगस्त से चार सितम्बर तक दावा आपत्ति दाखिल किया जा सकेगा। पांच अगस्त से तीन अक्टूबर तक नोटिस फेज के साथ दावा आपत्ति व विसंगतियों का निष्पादन किया जाएगा। जबकि मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन सात अक्टूबर को होगा। इसके लिए विधानस्तर पर बूथ लेवल पर ईआरओ, एईआरओ व सहायक एईआरओ का पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक एसआइआर के बाद जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 1008 से बढ़कर 1090 हो जाएगा।