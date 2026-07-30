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Sahibganj News: रंगोली बनाकर दिया गया स्वच्छता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: गुरुवार को नगर पंचायत ने सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की विशेष सफाई की। इस दौरान शक्तिशाली सफाई, धुलाई और कीटाणुनाशक का उपयोग किया गया। वार्ड नंबर 07 में रंगोली बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ शौचालय जनस्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Sahibganj News: रंगोली बनाकर दिया गया स्वच्छता का संदेश

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत गुरुवार को नगर पंचायत ने नगर क्षेत्र के विभिन्न सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर शौचालयों की सघन सफाई, धुलाई एवं कीटाणुशोधन कराया गया। स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण कर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान के तहत वार्ड नंबर 07 स्थित अनुमंडल अस्पताल परिसर में बने सामुदायिक शौचालय में आकर्षक रंगोली बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया। नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ शौचालय बेहतर जनस्वास्थ्य व संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक है। नगर क्षेत्र में अभियान के तहत आगे भी स्वच्छता व जनजागरुकता कार्यक्रम लगातार चलाए जाएंगे।

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फोटो 13, कार्यक्रम में शामिल नगर पंचायत के पदाधिकारी व कर्मीगण।

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