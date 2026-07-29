Sahibganj News: 50 लाख के चोरी मामले में दोबारा छापेमारी
Sahibganj News: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चाईबासा में 50 लाख के मोबाइल और लैपटॉप चोरी मामले में राधानगर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन चोरी का माल बरामद नहीं कर पाई। आरोपियों की निशानदेही पर लगातार दो दिनों तक छापेमारी की गई।
Sahibganj News: उधवा। पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) पुलिस ने बीते मंगलवार की रात को चोरी के समान बरामदगी के लिए राधानगर थाना पुलिस के सहयोग से अमानत में छापेमारी की। जानकारी के अनुसार चाईबासा के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से करीब 50 लाख के मोबाइल और लैपटॉप की चोरी मामले में पुलिस लगातार दो दिनों से यहां तबाड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने अब इस चोरी की घटना से संलिप्त दो कथित आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत लिए गए युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के समान को बरामदगी के लिए एक ही घर में दो दिनों से लगातार छापेमारी की, लेकिन चोरी के समान बरामद नहीं होने पर पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा।
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