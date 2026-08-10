Sahibganj News: धूमधाम से मनेगा स्वतंत्रता दिवस, सिदो-कान्हू प्रतिमा पर सुबह आठ बजे होगा माल्यार्पण

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ नागेश्वर साह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुईI बैठक में 15 अगस्त को प्रखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार सुबह आठ बजे हरिणचारा स्थित सिदो-कान्हू मोड़ पर सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण की जाएगी । बैठक में गत बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण का समय निर्धारित किया गया। बीडीओ ने सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रभातफेरी निकालने तथा घर-घर तिरंगा लगाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही प्रखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाने का आह्वान किया गया।