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Sahibganj News: पतंजलि समिति ने मनाया जड़ी-बूटी दिवस,औषधीय पौधों का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज। मंगलवार को पतंजलि योगपीठ एवं भारत स्वाभिमान के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य बाल कृष्ण की जन्म जयंती पर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में औषधीय पौधों के महत्व और आयुर्वेद आधारित जीवनशैली पर चर्चा की गई। कई औषधि पौधों का आम जन के बीच वितरण भी किया गया।

Sahibganj News: पतंजलि समिति ने मनाया जड़ी-बूटी दिवस,औषधीय पौधों का वितरण

Sahibganj News: साहिबगंज। पतंजलि योगपीठ एवं भारत स्वाभिमान के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को आचार्य बाल कृष्ण की जन्म जयंती को जड़ी बूटी दिवस मनाया गया।

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कार्यक्रम का उद्घाटन

स्थानीय नयी सड़क में आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन मुख्य अतिथि साहिबगंज कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डा. रणजीत कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अतिथियों का स्वागत औषधीय पौधे व पुस्तक भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य औषधीय पौधों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण तथा आयुर्वेद आधारित स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जनजागरुकता बढ़ाना था।

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मुख्य अतिथि के विचार

मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जड़ी-बूटियां केवल औषधि नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, आंवला, ब्राह्मी, शतावरी एवं एलोवेरा जैसे औषधीय पौधे स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने अपने जिला की जैव विविधता और औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं तथा समाज के सामूहिक प्रयासों से इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सकता है।

पौधों का वितरण

मौके पर दर्जनों औषधि पौधे का आम जन के बीच में वितरण किया गया। विशिष्ट अतिथि पूनम कुमारी ने भी औषधीय पौधों के संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य में आयुर्वेद की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। मौके पर मुनिजी पांडेय, चन्दना साहा, रचना देवी, रूपम कुमारी, अनीता कुमारी, नेहा तुलस्यान, सरिता पोद्दार, सुरभि कुमारी, सरिता मोदी, सबिता अग्रवाल, मनजीत कौर, गुंजन देवी सहित कई थे।

फोटो: 19 , जड़ी बूटी दिवस के मौके पर अतिथि व अन्य。

सामान्य प्रश्न

आचार्य बाल कृष्ण की जन्म जयंती कब मनाई गई?
आचार्य बाल कृष्ण की जन्म जयंती मंगलवार को मनाई गई।
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