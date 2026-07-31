Sahibganj News: महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की 146 वीं जयंती मनी

Sahibganj News: साहिबगंज। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द्र की 146वीं जयंती पर समारोह हुआ। छात्रों के लिए वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें प्रेमचंद की रचनाओं का उल्लेख किया गया।

Sahibganj News: साहिबगंज। महान साहित्यकार व उपन्यास मुंशी प्रेमचन्द्र की 146 वीं जयंती पर शुक्रवार को स्थानीय महाजनपट्टी स्थित अनंत कुमार सरस्वती सदन पुस्तकालय में कार्यक्रम हुआ। उदघाटन बतौर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, विशिष्ट अतिथि डॉ. विजय कुमार, डॉ. अमृत कुमार व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ललित स्वदेशी ने मुंशी प्रेमचन्द्र की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अतिथियों ने कहा की मुंशी प्रेमचन्द्र की रचना कालजयी और समाजिक सरोकार से जुड़े हैं। उनकी रचना में समाज के निचले तबके के दर्द को उकेरा गया है । उन्होंने अपनी रचनाओं में उस समय के देश की स्थिति को उकेरा है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित व उद्वेलित करती है। इससे पहले जयंती पर विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें शहर के संत जेवियर अंग्रेजी माध्यम, राजस्थान स्कूल, यमुनादास गर्ल्स हाई स्कूल, जेएनवी सहित कई विद्यालय के बच्चों ने प्रेमचन्द की जीवनी और उनकी रचनाओं पर व्याख्यान दिया। निर्णायक मंडली ने उत्कृष्ट प्रतिभगियों को चयनित किया। चयनित प्रतिभागियों को आयोजकों ने पुरस्कृत किया।

कार्यक्रम का संचालन मौके पर भगवती पांडेय व आनंद मोदी की ओर से संकलित अनंत कुमार सरस्वती सदन के प्लैटिनम जुबली साल पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भगवती पांडेय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पुस्तकालय के सचिव सुरेश निर्मल ने किया। भाषण प्रतियोगिता में 20 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रथम पुरस्कार शिल्पा पीहू,द्वितीय पूर्व रेलवे उच्च विद्यालय के छात्र आकाश कुमार व तृतीय पुरस्कार तृषा मिश्रा हुई। उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में डा. रंजीत कुमार सिंह, गणेश प्रसाद तिवारी,चेतन भरितया, प्रो. कमल महावर, प्रो. सुबोध कुमार झा, केशव प्रसाद तमाखुवाला, डा. रानी झा, अनवर अली, आनंद प्रसाद मोदी, शशि जाजोदिया, अनुराग राहुल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

फोटो 08, अनंत कुमार सरस्वती सदन के प्लैटिनम जुबली साल पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन करते अतिथिगण।

फोटो 09,कार्यक्रम में उपस्थित लोग।

मॉडल डिग्री कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनी

राजमहल, प्रतिनिधि। मुरली स्थित मॉडल डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को मुंशी प्रेमचंद की जयंती प्राचार्य डॉ. रणजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में मनायी गई। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अमित कुमार ने किया। प्राचार्य डॉ. रणजीत ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद सदैव जमीनी यथार्थ के लेखक रहे। उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमताओं, किसानों, श्रमिकों तथा वंचित वर्ग के संघर्षों का अत्यंत सजीव और संवेदनशील चित्रण किया। मौके पर छात्र सुधा, ऊषा, शरीफा,प्रसन्नजीत, राहुल आदि थे।

प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रेमचंद की जयंती पर प्रतियोगिताएं,विद्यार्थी पुरस्कृत

साहिबगंज। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर शुक्रवार को शहर के तालबन्ना स्थित प्राथमिक विद्यालय संस्कृत में दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जयंती का समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि शिक्षा परियोजना के बीपीओ मनीष कुमार थे। कार्यक्रम का विषय प्रवेश विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक केसरी ने कराया। ​विद्यालय के शिक्षक इंद्रकांत प्रसाद ने बताया कि मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच प्रेमचंद के जीवन पर भाषण व आलेख चित्रांकन प्रतियोगिता हुई। विद्यालय में शत प्रतिशत उपस्थित छात्र-छात्राओं को भी मुख्य अतिथि बीपीओ मनीष कुमार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक इन्द्रकांत प्रसाद ने किया। मौके पर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष चंदन पासवान, मंजू देवी, अष्टमी देवी, श्यामलाल यादव, गोरेचंद पासवान, मोहनलाल रजक आदि थे।

फोटो 7, कार्यक्रम को संबोधित करते बीपीओ।

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