Sahibganj News: तीनपहाड़ में चेहल्लुम पर आज निकलेगा ताजिया के साथ अखाड़ा जुलूस

Sahibganj News: तीनपहाड़ में चेहल्लुम पर आज निकलेगा ताजिया के साथ अखाड़ा जुलूस
Sahibganj News: तीनपहाड़ में चेहल्लुम का आयोजन गुरुवार को होगा। इमामबाड़ा से ताजिया निकलेगा और खेल व करतब का प्रदर्शन होगा। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। समुदाय में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शित होता है और ताजिया का यह सिलसिला 1954 से जारी है।
Sahibganj News: तीनपहाड़। तीनपहाड़ में चेहल्लुम गुरुवार को मनेगा। चेहल्लुम पर तीनपहाड़ के इमामबाड़ा से दोपहर में ताजिया निकल कर तीनपहाड़ का भ्रमण कराया जाएगा। मो. हुसैन अंसारी के नेतृत्व में स्थानीय कारीगर ताजिया को अंतिम रुप देने में जुटे हैं। चेहल्लुम पर यहां ताजिया के साथ अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इसमें स्थानीय व बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के द्वारा पारम्परिक हथियारों से जगह-जगह पर गोल बनाकर खेल व करतब का प्रदर्शन करेंगे। आकर्षक खेल व करतब दिखाने वालो को अंतिम गोल में पुरुस्कार देकर सम्मनित किया जाएगा। मौके पर युवाओं के स्तर से जगह-जगह तबरुख (खिचड़ा) व शरबत बांटा जाता है। दरअसल,भागलपुर से रामपुरहाट के बीच सिर्फ तीनपहाड़ में ही बड़े पैमाने पर चेहल्लुम मनाने जाने से यहां काफी भीड़ होती है । बिहार व पश्चिम बंगाल सहित दूर दराज से लोग यहां चेहल्लुम देखने आते हैं। तीनपहाड़ ताजिया के डायरेक्टर बुजर्ग मो हुसैन अंसारी ने बताया कि तीनपहाड़ में 1954 में पहली बार ताजिया बनाया गया था। यह सिलसिला अभी तक जारी है । उस समय चेहल्लुम में मात्र 40 रुपया खर्च आया था। उस समय के खलीफा(उस्ताद) मो ननकू मिया थे। इसके बाद सुभान मिया, अब्दुल गफ्फार, मो हुसैन अंसारी, मो अमीन हैदरी बने, वर्तमान में मो राशिद खलीफा हैं।
जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था
इधर,जुलूस को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है । जिला से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गयी है। इमाम बाड़ा से ताजिया दोपहर दो बजे निकलेगा। रात 12 बजे तक समापन होगा।
फोटो 05, चेहल्लुम पर ताजिया बनाते युवा।
भव्य आयोजन की तैयारी
जुलूस में शामिल रहेगी झांकी टीम लंगर ए हुसैन ने भी चेहल्लम को भव्य आयोजन में मिज़ाइल, भारत का नक्शा, जुल्फिकार तलवार, मौला अली का पंजतन आकर्ष रूप से बनाया है। इसे अखाड़ा के साथ घुमाया जाएगा ।
फोटो 07
पुरस्कार वितरण
चेहल्लुम पर खेल व करतब दिखाने वालों के बीच आकर्षक पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। जगह-जगह लाइट लगाए गए हैं। इसबार चेहल्लुम का बजट तीन लाख रुपये है।
मो कबीर
कोषाध्यक्ष
चेहल्लुम कमेटी
फोटो 06
तीनपहाड़ में चेहल्लुम हिन्दू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। कमेटी में भी दोनों समुदाए के लोग शामिल हो आर्थिक व शारीरिक सहयोग कर चेहलुम मनाने में साथ देते हैं।
मो समसेर अंसारी
सचिव
चेहल्लुम कमेटी
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