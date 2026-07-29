Sahibganj News: सरकारी पोखर भरने के मामले में आठ लोगों पर केस,जांच

Sahibganj News: साहिबगंज में सरकारी पोखर भरने के मामले में खासमहल पदाधिकारी ने लिखित शिकायत की। मुफस्सिल थाना में आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि उक्त जमीन पर बिना अनुमति मिट्टी भरी गई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Sahibganj News: साहिबगंज। सरकारी पोखर को भरने के मामले मेंखासमहाल पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर मुफस्सिल थाना में आठ लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की सरगर्मी से छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि साहिबगंज खासमहाल पदाधिकारी ने आवेदन में कहा है कि सदर प्रखंड के प्रतापगढ़ मौजा स्थिज जमाबंदी नम्बर 8 व 9 के तहत खेसरा संख्या 25 व 26 कुल रकवा 4 बीघा 13 कट्ठा व 15 धूर खासमहाल जमीन का खासमहाल पदाधिकारी व अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक विकास कुमार बास्की, राजस्व उपनिरीक्षक (खासमहाल कार्यालय ) अर्जुन एक्का व खासमहाल कार्यालय के लिपिक हिमांशु शेखर तिवारी ने प्राप्त सूचना पर संयुक्त रूप से जांच की।

जांच प्रक्रिया जांच के ग्रामीणों ने बताया कि बताया गया कि उक्त प्लाट /खसरा नंबर 25 व 26 पर पूर्व में निर्मित सरकारी पोखर को एक माह पहले से काजू उर्फ शाहजहां , सुनील यादव , मोहम्मद पांचू, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद मुस्ताक एवं सुरेंद्र यादव के द्वारा मिट्टी व डस्ट भरकर समतल कर दिया गया है। उक्त मिट्टी भराव सुरेंद्र यादव के हाईवा से किया गया।

अधिकारियों की कार्रवाई आवेदन में जिक्र है कि उपरोक्त जमीन खास महल सरकारी भूमि है । उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना वर्जित है। खासमहल पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों पर जांच के बाद केस दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस बीच थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने बताया कि खासमहल पदाधिकारी के आवेदन पर आठ लोगों पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी。