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Sahibganj News: बोरियो पुलिस ने एक को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बोरियो पुलिस ने बालीडीह फुटबॉल मैदान में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में आरोपी जोरवा मालतो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने इस मामले की जानकारी दी।

Sahibganj News: बोरियो पुलिस ने एक को भेजा जेल

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। बोरियो पुलिस ने गुरुवार को बालीडीह फुटबॉल मैदान में हुए आगजनी व तोड़फोड़ मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बोआरीजोर थाना के जोरवा मालतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी जानकारी थाना प्रभारी रोहित कुमार ने दी।

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