Sahibganj News: बिन्दुधाम प्रबंध समिति ने आय-व्यय किया सार्वजनिक
Sahibganj News: पटना में बिंदुधाम मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में 2026 रामनवमी मेले का आय-व्यय सार्वजनिक किया गया। कुल आय 17 लाख 75 हजार 444.41 रुपये तथा व्यय 13 लाख 43 हजार 313 रुपये रहा। बचत राशि 7 लाख 82 हजार 309.37 रुपये है। समिति के अध्यक्ष शक्तिनाथ अमन ने बैठक की अध्यक्षता की।
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के झिकटिया स्थित बिन्दुधाम मंदिर परिसर में बुधवार को बिन्दुधाम प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य व अन्य लोग भी शामिल हुए। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शक्तिनाथ अमन ने की। बैठक में 2026 रामनवमी मेला का आय व्यय सार्वजनिक किया गया। इस क्रम में समिति के कोषाध्यक्ष नीलकंठ साह ने बताया कि विभिन प्रकार से कुल आय कुल 17 लाख 75 हजार 444.41 रूपये व विभिन्न आवश्यक कार्यों में कुल व्यय 13 लाख 43 हजार 313 रुपये की गई है। पूर्व का अवशेष राशि 3 लाख 50 हजार, 177.96 रुपये व वर्ष 2026 कि बचत राशि 4 लाख 32 हजार 131.41 रुपये कुल 7 लाख 82 हजार 309.37 रुपये है।
मौके पर प्रखंड बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी, समिति के सचिव दिनेश कर्मकार, जितेन्द्र यादव, मिठुन मंडल, बलराम साह आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।