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Sahibganj News: बरहड़वा से बाइक की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहड़वा के इस्लामपुर गांव में 30 जुलाई की रात एक बाइक चोरी हो गई। अंसारुल अंसारी ने बरहड़वा थाना में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि रात बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन सुबह उठने पर गायब मिली। थाना प्रभारी ने मामले की जांच की बात की है।

Sahibganj News: बरहड़वा से बाइक की चोरी

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव से घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई। इस मामले में अंसारुल अंसारी ने बरहड़वा थाना में केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बीते 30 जुलाई की रात को वह बरहड़वा से अपनी दुकान बंद कर घर लौटे और लाल रंग की हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक को घर के बाहर खड़ी कर सो गए। रात करीब दो बजे तक बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन सुबह करीब पांच बजे उठने पर बाइक गायब मिली। थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ।

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