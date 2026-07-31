Sahibganj News: बरहड़वा से बाइक की चोरी

Sahibganj News: बरहड़वा से बाइक की चोरी
Sahibganj News: बरहड़वा के इस्लामपुर गांव में 30 जुलाई की रात एक बाइक चोरी हो गई। अंसारुल अंसारी ने बरहड़वा थाना में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि रात बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन सुबह उठने पर गायब मिली। थाना प्रभारी ने मामले की जांच की बात की है।
Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव से घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई। इस मामले में अंसारुल अंसारी ने बरहड़वा थाना में केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि बीते 30 जुलाई की रात को वह बरहड़वा से अपनी दुकान बंद कर घर लौटे और लाल रंग की हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक को घर के बाहर खड़ी कर सो गए। रात करीब दो बजे तक बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन सुबह करीब पांच बजे उठने पर बाइक गायब मिली। थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।