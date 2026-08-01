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Sahibganj News: सड़क दुघर्टना में तीन घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बोरियो में बाइक दुर्घटना में तीन लोग घायल हो गए। रंगमटिया गांव के पास कुत्ते के अचानक आने से बाइक संतुलन खो बैठी। घायलों में हरदास मरांडी, साँझली सोरेन, और गुरु बास्की शामिल हैं। साँझली को गंभीर चोटों के कारण उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया।

Sahibganj News: सड़क दुघर्टना में तीन घायल, एक रेफर

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। बोरियो से मंडरो जाने के क्रम में रंगमटिया गांव के समीप बाइक के आगे कुत्ता आ जाने से संतुलन खो देने से बाइक दुघर्टनाग्रस्त हो गई। बाइक में सवार तीन लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मंझोना भुरकुंडा निवासी हरदास मरांडी (50) साँझली सोरेन ( 40 ) एवं दामाद मंझवाई निवासी गुरु बास्की ( 26) एक हीं बाइक पर सवार होकर भुरकुंडा से मंडरो जा रहे थे। रंगमटिया के पास बाईक के आगे कुत्ता आ जाने से बाईक दुघर्टना ग्रस्त हो गयी। बाइक पर सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। सांझली सोरेन के सर पर गंभीर चोट होने के कारण चिकित्सकों ने बेहतर ईलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया।

सीएचसी के डा. कुलदीप कुमार एवं डॉ. रितेश कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया।

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