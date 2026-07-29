Sahibganj News: बोरिंग व जलमीनर निर्माण को लेकर भूमि पूजन
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के तालझारी पंचायत के बरमसिया में मनिक बेसरा घर के पास बोरिंग सहित जलमीनार निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन का उद्घाटन पंचाय
Sahibganj News: पतना। प्रखंड के तालझारी पंचायत के बरमसिया में मनिक बेसरा घर के पास बोरिंग सहित जलमीनार निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन का उद्घाटन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सिलास मालतो व जिपस मदन हांसदा ने फीता काटकर व नरियल फोड़कर किया। मौके पर रोहित रजक आदि थे।
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