Sahibganj News: ट्रैक्टर से बैटरी चोरी की
Sahibganj News: तालझारी में शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों ने दो ट्रैक्टरों से बैटरी चुरा ली। गाड़ी मालिकों ने बताया कि वे घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर सो रहे थे। चोरी की जानकारी राजमहल थाना को दी गई है। यह घटना ट्रैक्टर मालिकों के लिए खासा चिंता का विषय बन गई है।
Sahibganj News: तालझारी। राजमहल थाना के दो अलग-अलग क्षेत्र में तीन ट्रैक्टर से अज्ञात चोरों ने बैटरी बॉक्स तोड़कर बैटरी चोरी की घटना को बीते शुक्रवार की रात को अंजाम दिया है। ट्रैक्टर मालिक कृष्ण और रावण ने बताया कि गाड़ी को घर के सामने गाड़ी खड़ा कर घर में सो रहे थे । रात में अज्ञात चोर ने दोनों ट्रैक्टर से बैटरी लेकर भाग गया। चोरी की घटना की जानकारी राजमहल थाना को लिखित रुप से दी गई है।
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