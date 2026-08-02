Sahibganj News: बरहरवा: सब्जी मंडी में मां शीतला कावड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ
Sahibganj News: बरहड़वा में सावन महीने के अवसर पर बाबा गजेश्वरनाथ में जलाभिषेक हेतु कांवड़ियों की सेवा के लिए मां शीतला कावड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ भाजपा विधायक राजू कर्मकार एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। शिविर में कांवड़ियों के लिए पानी, चाय, स्नान और विश्राम की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि । सावन माह में बरहेट स्थित बाबा गजेश्वरनाथ (शिवगादी धाम) में जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवड़ियों की सेवा के उद्देश्य से बरहरवा के सब्जी मंडी स्थित मां शीतला कावड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया।
शिविर का उद्घाटन
शिविर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के बस्टमनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजू कर्मकार, फरक्का विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी सुनील चौधरी, नगर अध्यक्ष अर्पिता दास, समाजसेवी सुमन कुमार, दिलीप डोकानिया एवं शिक्षक ऋषि गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में समिति की ओर से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। विधायक राजू कर्मकार ने कांवड़ियों की सेवा को पुण्य का कार्य बताते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की सेवा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे सेवा शिविर यात्रियों को राहत पहुंचाने के साथ समाज में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना को भी मजबूत करते हैं।
कांवड़ियों के लिए सुविधाएँ
समिति के सदस्य अमित भारती ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के लिए पेयजल, चाय, शरबत, स्नान, विश्राम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। मौके पर संजीव कुमार गुप्ता, अमित भारती, श्यामल दास सहित समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।
फोटो: 113, कांवरिया शिविर का उदघाटन करते अतिथि।
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