Sahibganj News: एबीवीपी ने निकाला मशाल जुलूस
Sahibganj News: बोरियो में मंगलवार को एबीवीपी द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर जागरुकता रैली और मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस बोरियो छोटा पुल से ग्वाला मोड़ तक निकाला गया। इसमें परिषद के कई सदस्य शामिल हुए।
Sahibganj News: बोरियो। जेपीएससी व जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की मांग के समर्थन में मंगलवार की शाम को एबीवीपी की ओर से जागरुकता रैली एवं मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस बोरियो छोटा पुल से ग्वाला मोड़ तक निकाला। रैली में परिषद के जिला संयोजक संजय दादा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अंकित कुमार, पीयुष दत्ता, रौशन दत्ता, विप्लव दास आदि थे।
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