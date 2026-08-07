Sahibganj News: मटियाल स्टेडियम में मुख्य झंडोत्तोलन समारोह होगा

इसी क्रम में व्यवहार न्यायालय में 8:00 बजे, अनुमंडल कार्यालय में 8:20, उप कोषागार 8:25 बजे, स्टेशन 8:30 बजे, अनुमंडलीय अस्पताल 8:35 बजे, अवर निबंधन कार्यालय 8:40 बजे, उपकारा 8:45 बजे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय 8:55 बजे, पुलिस निरीक्षक कार्यालय 9:00 बजे, थाना 9:10 बजे, प्रखंड कार्यालय 9:20 बजे व नगर पंचायत कार्यालय 9:25 बजे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम तय है।

महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण

उधर, झंडोत्तोलन से पहले शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर सुबह 7:30 से 7: 50 बजे माल्यार्पण किया जायेगा। 14 एवं 15 अगस्त को भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। बैठक में तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को स्कूली बच्चों के बीच चित्रांकन व निबंध प्रतियोगिता कराने , 15 अगस्त की शाम 5:00 बजे से नयाबाजार स्थित बिरसा मुंडा नगर भवन में विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करने का निर्णय हुआ। बैठक के दौरान कार्यक्रम की सफलता को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक शहर में नो एंट्री रहेगा। इससे बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। मौके पर नपं उपाध्यक्ष मो मारूफ उर्फ गुड्डू, एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी,एलआरडीसी विमल सोरेन, थाना प्रभारी ,सीओ सह प्रभारी बीडीओ मो युसूफ, थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, नपं के जितेश चौधरी, बीआरसी कुणाल किशोर,सुधीर घोष, हरिशंकर सिंह, किशन बर्मन,राजीव शर्मा, बिक्रम कुमार, अमृता चक्रवर्ती आदि मौजूद थे।