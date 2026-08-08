Sahibganj News: 54 फीट कांवर यात्रा का शुभारंभ आज
Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। चतुर्थ वर्ष 54 फीट सत्य सनातन कांवर यात्रा बोरियो से शिवगादी धाम तक का शुभारंभ रविवार से होगी। कांवर यात्रा कमेटी की ओर से मिली जान
Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। चतुर्थ वर्ष 54 फीट सत्य सनातन कांवर यात्रा बोरियो से शिवगादी धाम तक का शुभारंभ रविवार से होगी। कांवर यात्रा कमेटी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह कांवर यात्रा रविवार को राजमहल से बोरियो होते हुए शिवगादी धाम तक जाएगी। कांवर यात्रा में शामिल श्रद्धालु नौ अगस्त रविवार को राजमहल से अहले सुबह चार बजे गंगा से जलभर कर प्रस्थान करेगी। कांवर यात्रा बोरियो होते हुए बरहेट के शिवगादी धाम तक जाएगी। कांवर यात्रा में सैकड़ो शिव भक्त शामिल होंगे। इसकी तैयारी लगभग पुरी हो गयी है।
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