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Sahibganj News: गलती से जहरीले पदार्थ खाने से युवती मूर्छित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: राजमहल के मंगलहाट, ढे़रगामा गांव में 17 वर्षीय युवती ने गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों का कहना है कि उसे दवा समझकर खाया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

गलती से जहरीले पदार्थ खाने से युवती मूर्छित
गलती से जहरीले पदार्थ खाने से युवती मूर्छित

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलहाट,ढे़रगामा गांव में गुरुवार को गलती से एक 17 वर्षीय युवती ने घर पर रखा जहरीली पदार्थ खा लेने से मुर्छित हो गया। परिजनों ने बताया कि दवा समझ कर गलती से खा ली थी। हालांकि परिजनों को तुरंत पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर कुमार सौरभ के द्वारा इलाज किया जा रहा था। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी।

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