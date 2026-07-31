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Sahibganj News: जहरीला पदार्थ खाने से किशोरी मूर्छित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि।तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधकोल गांव में शुक्रवार को एक 14 वर्षीय किशोरी गलती से जहरीले पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो गई।

Sahibganj News: जहरीला पदार्थ खाने से किशोरी मूर्छित

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधकोल गांव में शुक्रवार को एक 14 वर्षीय किशोरी गलती से जहरीले पदार्थ खा लेने से मूर्छित हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह गलती से दबा समझ कर घर में रखा जहरीले पदार्थ खा लेने से हालत बिगड़ गया। पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। जहां ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर सादिक अंसारी के देखरेख में इलाज किया जा रहा है मामले की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है।

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