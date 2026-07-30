Sahibganj News: बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनेगा आज

Sahibganj News: बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनेगा आज
Sahibganj News: बरहड़वा में स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन के पास सत्संग विहार में शुक्रवार को श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम सुबह प्रार्थना से शुरू होगा, जिसमें धर्मसभा, दीक्षा और प्रसाद वितरण शामिल है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन के पास सत्संग विहार में शुक्रवार को श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मौके पर साहिबगंज जिले का जुलाई माह का मासिक सत्संग भी होगा। समिति के पिनाकी प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 5:01 बजे प्रार्थना, विनती, वाणी पाठ, संगीतांजलि व जन्म लग्न की घोषणा के साथ होगा। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक धर्मसभा व दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे आनंद बाजार में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण होगा। संध्या 6:31 बजे विनती प्रार्थना एवं उत्सव समापन की घोषणा के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।
समिति ने साहिबगंज जिले सहित आसपास के सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।
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