Sahibganj News: अमरूद तोड़ने में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बालक गंभीर
Sahibganj News: बुधवार को वार्ड नंबर 4 के नया बस्ती मोहल्ले में साजिद शेख (12) नामक एक किशोर अमरूद तोड़ते समय 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजन उसे अनुमंडल अस्पताल ले गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।
Sahibganj News: थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के वार्ड नंबर 4 के नया बस्ती मोहल्ले में बुधवार को अमरूद तोड़ने के दौरान 11 हजार हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के शाहिद शेख के पुत्र साजिद शेख (12) अपने दोस्तों के साथ घर से कुछ दूरी पर एक बगीचे में अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरुद तोड़ रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे 11 हाई टेंशन तार की चपेट में किसी तरह आ गया और पेड़ से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों को पता चलते ही आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया।
जहां ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर कुमार सौरभ के द्वारा इलाज किया जा रहा था। मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।