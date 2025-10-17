साहिबगंज में टला बड़ा हादसा, नदी में बह गए स्कूल के दो क्लासरूम

संक्षेप: झारखंड के साहिबगंज जिले में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक स्कूल के दो क्लासरूम बाढ़ के कटाव के कारण नदी में डूब गए। नदी में डूबने के कारण स्कूल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, स्कूल के क्लासरूम में कोई छात्र नहीं था।

झारखंड के साहिबगंज जिले में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक स्कूल के दो क्लासरूम बाढ़ के कटाव के कारण नदी में डूब गए। नदी में डूबने के कारण स्कूल को नुकसान पहुंचा है। साहिबगंज के उधवा ब्लॉक के बीडीओ जयंत तिवारी ने बताया कि पलाशगाछी पंचायत के तैमूर टोला में एक मंजिला स्कूल का हिस्सा मिट्टी के कटवा की वजह से नदी में डूब गया है।

उधवा के बीडीओ जयंत कुमार तिवारी ने बताया कि पलाशगाछी के तैमूर टोला में स्कूल की बिल्डिंग दियारा इलाके में बनी हुई थी। दियारा एक लोकल शब्द है, जिसका मतलब होता है, नदी के बाढ़ वाले मैदान में मौजूद जमीन। इस मैदान का निर्माण बाढ़ क्षेत्र में मिट्टी के जमाव से होता है।