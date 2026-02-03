Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़rupesh pandey murder case hazaribagh cbi court convicts three verdict
रूपेश पांडेय हत्याकांड: CBI कोर्ट ने 3 आरोपियों को ठहराया दोषी, 5 फरवरी को होगा सजा का ऐलान

संक्षेप:

हजारीबाग के बहुचर्चित रूपेश पांडेय हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई इस हत्या के दोषियों को 5 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

Feb 03, 2026 08:55 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, हजारीबाग
हजारीबाग के चार साल पुराने बहुचर्चित रूपेश पांडेय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं दो को ठोस सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट में अभियुक्तों की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।

रूपेश की हत्या में कोर्ट ने जिन्हें दोषी पाया है, उनमें मो. असलम अंसारी उर्फ असलम उर्फ पप्पु मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान शामिल हैं। ठोस साक्ष्य के अभाव में मो. इरफान और इश्तेखार मियां को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई हजारीबाग स्थित जेजे बोर्ड में लंबित है।

छह फरवरी 2022 को शाम पांच बजे 18 वर्षीय रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती पूजा देखने गया था। विसर्जन जुलूस के दौरान उन्मादी भीड़ ने रूपेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर बरही थाने में 27 आरोपियों पर केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात फरवरी को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

हत्या, आपराधिक साजिश का आरोप, 15 गवाहियां हुईं

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दो सितंबर 2022 को हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय ने सीबीआइ जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश रचने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर वरिष्ठ पीपी प्रियांशु सिंह ने 15 गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।

इश्तेखार के बरी होने को देंगे चुनौती: सिकंदर पांडेय

सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर रूपेश पांडेय के पिता सिकंदर पांडेय सोमवार सुबह 10.30 बजे ही सहयोगी गुरुदेव गुप्ता व अन्य के साथ अदालत पहुंच गए थे। तीन आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्होंने कहा, अदालत के फैसले से खुशी है, लेकिन उनकी नजरों में घटना का मुख्य आरोपी इश्तेखार मियां है, जो बरी हो गया है। वह घटना के बाद ही चार साल से फरार चल रहा है। इसलिए उनका मुख्य मकसद अब इश्तेखार को सजा दिलवाना है। इसे लेकर वे मामले को ऊपरी न्यायालय में चुनौती देंगे। उसके आगे भी अगर जाने की जरूरत पड़ी तो जाएंगे।

Jharkhand News Hazaribagh News
