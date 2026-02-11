Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ruckus on encroachment removal and bulldozer action in ranchi people blocked road
रांची में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क

रांची में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क

संक्षेप:

रांची के एक इलाके में अतिक्रमण हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क ही जाम कर दी। इससे एंबुलेंस और स्कूल बसें घंटों फंसी रहीं। बेघर लोगों का आरोप है कि बिना चेतावनी घर तोड़े गए। 

Feb 11, 2026 05:57 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
share Share
Follow Us on

रांची के सुखदेवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद बुधवार सुबह तनाव फैल गया। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने रातू रोड के पास सड़क जाम कर दी। सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में स्कूल बसें, एंबुलेंस और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना चेतावनी दिए उनके घर तोड़ दिए जबकि वे वहां कई वर्षों से रह रहे थे।

अतिक्रमण हटाने के बाद तनाव

मंगलवार को रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित खादगढ़ा और महुआ टोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बुधवार को सुबह के वक्त इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और रातू रोड कब्रिस्तान के पास मुख्य सड़क जाम कर दी।

गाड़ियों की लंबी लाइन

सड़क जाम किए जाने के कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। जाम इतना ज्यादा था कि ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल बसें और एंबुलेंस भी घंटों तक फंसी रहीं।

बड़ी संख्या में जमावड़ा

पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक हालात सामान्य नहीं हो सके। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

बिना चेतावनी के बुलडोजर ऐक्शन का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन मकानों को तोड़ा गया, वहां कई परिवार वर्षों से रह रहे थे। उनका कहना है कि प्रशासन ने बिना चेतावनी के बुलडोजर चला दिया और लोगों को अपना सामान सुरक्षित करने तक का समय नहीं दिया गया।

बेघर हो गए दर्जनों परिवार

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, मंगलवार की कार्रवाई में दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई, आजीविका और सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी से अपने घर बनाए थे, जिन्हें एक झटके में तोड़ दिया गया। अब उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस

वहीं, प्रशासन का कहना है कि खादगढ़ा और महुआ टोली में करीब 27 कट्ठा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे नियमानुसार हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस भी जारी किया गया था।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग

हालांकि स्थानीय लोग इस दावे से सहमत नहीं हैं और कार्रवाई पर रोक और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और समाधान के लिए वार्ता जारी है।

ये भी पढ़ें:छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या; फरीदाबाद पुलिस ने 4 को दबोचा, सनसनीखेज खुलासे
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, 2 दिन किन जिलों में होगी बारिश या गिरेगी बर्फ?
ये भी पढ़ें:गरीबों को घर देने में यूपी में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, क्या कहते हैं आंकड़े?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;