जमीन कब्जे को लेकर रांची में बवाल, डेढ़ घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा विधानसभा इलाका; आगजनी भी हुई

शनिवार को रांची में जमकर बवाल हुआ। यहां होटवासी में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक कार को आग के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 7 Sep 2025 07:22 AM
रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के होटवासी में जमीन कब्जाने के लिए शनिवार को गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी-डंडे भी चले। मारपीट की घटना में एक गुट के लोगों ने जमीन कब्जा करने पहुंचे सत्यम श्रीवास्तव नामक शख्स की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और निर्मला देवी नामक महिला को गिरफ्तार कर लिया। घटना दोपहर करीब तीन बजे की है।

बताया जा रहा है कि सत्यम बाउंसरों और महिला गैंग के साथ होटवासी में डैम के पीछे 19 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। सत्यम और उसके साथ गई महिला गैंग ने जेसीबी से वहां खड़ी चहारदीवारी को गिराना शुरू कर दिया। इसी बीच उस जमीन पर दावेदारी कर रही निर्मला देवी परिजनों के पहुंच गई और चहारदीवारी गिराने का विरोध करने लगी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका: बताया जा रहा है कि निर्मला और उसके साथ गए लोग और सत्यम आपस में उलझ गए। दोनों गुटों में बकझक के बाद हाथापायी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे।

एक ने नाना की तो दूसरे ने खतियानी जमीन बताई

सत्यम ने कहा कि जमीन उनके नाना की है। इसलिए वह निर्माण कार्य शुरू करने पहुंचे थे। कोई महिला गैंग उसके साथ नहीं था। सभी रेजा और मजदूर थे। वहीं, निर्मला का कहना है कि होटवासी स्थित डैम के पीछे 19 डिसमील जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया गया था। उनकी खतियानी जमीन है। जिस पर आसामाजिक तत्व कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसी का विरोध किया गया।

हटिया डीएसपी ने कहा- स्थिति नियंत्रण में

घटना का पता चलने पर मौके पर पहुंचे हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद के चलते मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच की जा रही है।

निर्मला गुट ने कार को किया आग के हवाले

बताया गया कि मारपीट के बीच निर्मला गुट ने सत्यम की कार को आग लगा दी। देखते ही देखते गाड़ी धू-धूकर जलने लगी। अगजनी और मारपीट की जानकारी मिलने पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, विधानसभा थाना प्रभारी गणेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों गुटों को नियंत्रित किया।