रांची में बवाल! भीड़ ने थाने में घुस की तोड़फोड़; थाना प्रभारी का फोड़ दिया सिर

शनिवार रात रांची के एक पुलिस थाने पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 21 Sep 2025 11:12 AM
झारखंड की राजधानी रांची के एक थाने में बवाल हो गया। इस उपद्रव में पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। मामला एक हफ्ते पहले का है, जब एक सड़क हादसे में गुमला जिले के रहने वाला एक शख्स सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। घायल होने के बाद से शख्स का रांची के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार देर रात शख्स की मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद परिजनों के साथ भारी संख्या में लोग पहुंचे और सड़क जाम कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया लेकिन थोड़ी देर में मामला फिर बिगड़ गया और थाने पर हमला हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

बीते रविवार को रांची में एक सड़क हादसे में शख्स बुरी तरह घायल हो गया था। सड़क हादसे में एक ट्रेलर ने गुमला के पंडरा थाना क्षेत्र के रहने वाला एक शख्स घायल हो गया। इसके बाद उसे रांची के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पातल में इलाज के दौरान जब युवक की मौत हो गई तो परिजनों का गुस्सा बढ़ा और वो सड़क जाम करने के लिए पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने मुआवजे की मांग की। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और वहां से सबको हटा दिया। कुछ ही देर में दोबार भीड़ इकट्ठा हुई और बवाल हो गया।

थानाधिकारी के सिर पर हमला

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क जाम हटवाने के बाद भीड़ थाने पर पहुंची थी, लेकिन वहां से भी भीड़ को समझाकर वापस कर दिया गया था। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर से कुछ लोग पहुंचे और थाने पर हमला कर दिया। इस दौरान थानाधिकारी मनीष गुप्ता के सिर पर हमला हो गया और इस हमले में वो घायल हो गए। इसके बाद वहां आई भीड़ ने थाने पर भी हमला कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है।

इस मामले पर बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भीड़ द्वारा दोबारा हमला करने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बाद घायल थाना प्रभारी मनीष गुप्ता को अस्पताल पहुंचाया गया। उपायुक्त ने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में सभी आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। उस फुटेज के आधार पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।