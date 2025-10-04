झारखंड में जुलूस के दौरान चाकूबाजी, सात युवक घायल, इलाके में तनाव

झारखंड के चक्रधरपुर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक जुलूस के दौरान कुछ बदमाशों ने युवकों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 7 युवक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है।

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक घातक चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हरिजन बस्ती के दुर्गा पूजा पंडाल से निकले जुलूस के समय करीब 15 हमलावरों ने अचानक सात युवकों पर हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ चाकू हमले में सभी घायल हो गए, जिनमें से रिक्की मुखी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि जैसे ही विसर्जन जुलूस चक्रधरपुर थाना के पास पहुंचा, हमलावरों ने हमला कर दिया। घायल युवकों में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी शामिल हैं। उन्हें तत्काल चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रिक्की मुखी की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष देखभाल का निर्देश दिया है।

इलाके में सुरक्षा और शांति बनाये रखने के लिए पुलिस ने घटना की तुरंत जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवकों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनसे हमलावरों की पहचान की गई है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखा है।