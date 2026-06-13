RU के शिक्षकों और कर्मियों के DA में 9 फीसदी की बढ़ोत्तरी, कब से मिलेगा
रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां के कर्मचारियों और शिक्षकों के डीए में 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।
रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में नौ फीसदी की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी दर के अनुरूप की गई है। इससे विवि मुख्यालय, पीजी विभागों, संबद्ध कार्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पांचवें वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, अधिकारी, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर अभी 474 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 483 प्रतिशत की गई है। संशोधित दर एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
कब दिया जाएगा बढ़ा हुआ डीए
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जून 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, जनवरी 2026 से मई 2026 तक की अवधि के एरियर का भुगतान पीएल खाते से होगा। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। आरयू ने सेवानिवृत्त शिक्षक, पदाधिकारी व शिक्षकेतर कर्मचारियों के महंगाई राहत में वृद्धि की अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी की। यह लाभ विवि मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, संबद्ध कार्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों के उन पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनधारकों को मिलेगा जो छठे व सातवें वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
महंगाई भत्ता कब से लागू होगा
जारी अधिसूचना के अनुसार छठे वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को देय महंगाई राहत की वर्तमान दर 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसी प्रकार सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यह संशोधित दर भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान जून 2026 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन से किया जाएगा। वहीं, जनवरी 2026 से मई 2026 तक की अवधि का एरियर पीएल खाते से भुगतान किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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