रांची में RSS ऑफिस पर हमले की जांच तेज, आरोपी अमन के दुबई तक के संपर्क खंगालेगा ATS
रांची में आरएसएस के ऑफिस में हुए हमले की जांच एटीएस ने तेज कर दी है। इस मामले में आरोपी अमन के अब दुबई कनेक्शन की भी जांच की जाएगी।
झारखंड के रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) ने तेज कर दी है। एटीएस अब हमले के आरोपी अमन अंसारी के भारत से लेकर दुबई तक के संपर्कों खंगालेगा। अब तक की जांच में एटीएस ने जानकारी मिली है कि अमन अंसारी वर्किंग वीजा पर दुबई गया था और वर्क परमिट खत्म होने के बाद वह नवंबर 2025 में वापस लौटा था।
अब जांच दल यह पता लगाने में जुट गया है कि क्या दुबई प्रवास के दौरान ही अमन अंसारी पाकिस्तानी हैंडलर शाहबाज भट्टी के संपर्क में आया या उसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे कट्टरपंथियों से हुई थी, जिन्होंने उसे अपने साथ जोड़ लिया। एटीएस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगा है, जो दुबई प्रवास के दौरान अमन अंसारी और कट्टरपंथियों से ताल्लुक रखते हैं। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि अमन ने दुबई में कहां-कहां काम किया और किन-किन लोगों के साथ उनकी नजदीकी रही? कौन-कौन से लोग उसके संपर्क में आए और उसके बाद की गतिविधियां क्या रहीं?
एटीएस एक और कार्रवाई की ओर बढ़ रही है, जिसके तहत अमन अंसारी के पासपोर्ट को रद्द कराने के लिए भी पत्राचार किया जाएगा। उसकी पूरी यात्रा का ब्योरा भी गहराई से खंगाला जा रहा है।
आरएसएस कार्यालय में एटीएस ने की जांच
एटीएस ने चुटिया थाने में दर्ज केस को टेकओवर कर सोमवार को आरएसएस कार्यालय पहुंचकर जांच की। अनुसंधान का प्रभार संभाल रहे डीएसपी संजय कुमार ने टीम के साथ सभी सीसीटीवी फुटेज की नए सिरे से पड़ताल की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। गौरतलब है कि 17 जून की रात दो आरोपियों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस केस में अमन अंसारी, सैफ अंसारी और सायम सुजान को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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