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रांची में RSS ऑफिस पर हमले की जांच तेज, आरोपी अमन के दुबई तक के संपर्क खंगालेगा ATS

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में आरएसएस के ऑफिस में हुए हमले की जांच एटीएस ने तेज कर दी है। इस मामले में आरोपी अमन के अब दुबई कनेक्शन की भी जांच की जाएगी।

रांची में RSS ऑफिस पर हमले की जांच तेज, आरोपी अमन के दुबई तक के संपर्क खंगालेगा ATS

झारखंड के रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) ने तेज कर दी है। एटीएस अब हमले के आरोपी अमन अंसारी के भारत से लेकर दुबई तक के संपर्कों खंगालेगा। अब तक की जांच में एटीएस ने जानकारी मिली है कि अमन अंसारी वर्किंग वीजा पर दुबई गया था और वर्क परमिट खत्म होने के बाद वह नवंबर 2025 में वापस लौटा था।

अब जांच दल यह पता लगाने में जुट गया है कि क्या दुबई प्रवास के दौरान ही अमन अंसारी पाकिस्तानी हैंडलर शाहबाज भट्टी के संपर्क में आया या उसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे कट्टरपंथियों से हुई थी, जिन्होंने उसे अपने साथ जोड़ लिया। एटीएस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने में लगा है, जो दुबई प्रवास के दौरान अमन अंसारी और कट्टरपंथियों से ताल्लुक रखते हैं। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि अमन ने दुबई में कहां-कहां काम किया और किन-किन लोगों के साथ उनकी नजदीकी रही? कौन-कौन से लोग उसके संपर्क में आए और उसके बाद की गतिविधियां क्या रहीं?

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एटीएस एक और कार्रवाई की ओर बढ़ रही है, जिसके तहत अमन अंसारी के पासपोर्ट को रद्द कराने के लिए भी पत्राचार किया जाएगा। उसकी पूरी यात्रा का ब्योरा भी गहराई से खंगाला जा रहा है।

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आरएसएस कार्यालय में एटीएस ने की जांच

एटीएस ने चुटिया थाने में दर्ज केस को टेकओवर कर सोमवार को आरएसएस कार्यालय पहुंचकर जांच की। अनुसंधान का प्रभार संभाल रहे डीएसपी संजय कुमार ने टीम के साथ सभी सीसीटीवी फुटेज की नए सिरे से पड़ताल की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। गौरतलब है कि 17 जून की रात दो आरोपियों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस केस में अमन अंसारी, सैफ अंसारी और सायम सुजान को गिरफ्तार किया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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