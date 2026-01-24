Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़RSS chief mohan bhagawat said Sarna is a form of worship and not a separate religion
सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म; आदिवासियों से बातचीत में मोहन भागवत

सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म; आदिवासियों से बातचीत में मोहन भागवत

संक्षेप:

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को रांची में आदिवासी समूहों के साथ बातचीत की। भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है। साथ ही कहा कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म।

Jan 24, 2026 09:29 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को रांची में आदिवासी समूहों के साथ बातचीत की। भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है। साथ ही कहा कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को रांची में आदिवासी समूहों के साथ एकांतवास में हुई बातचीत के दौरान विविधता में एकता के महत्व पर जोर दिया। उनसे बातचीत करते हुए भगवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है।

भारत की पहचान विविधता में एकता में निहित

आरएसएस के एक बयान में भगवत के हवाले से कहा गया है कि भारत की पहचान विविधता में एकता में निहित है। पूजा-पाठ के तरीके भले ही अलग-अलग हों, लेकिन मूल सभ्यतागत मूल्य एक ही रहते हैं। दशकों के अनुभव और चिंतन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि समाज को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि तमाम विविधताओं के बावजूद हम मूल रूप से एक हैं।

उन्होंने समझाया कि ‘हिंदू’ शब्द बाद में आया, लेकिन इसका सार जल, जंगल और खेती में निहित है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वेद और उपनिषद दर्शन प्रकृति के साथ इसी संबंध से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद विविधता के प्रति सम्मान के विचारों को प्रतिबिंबित करता है, जहां धरती माता सभी प्राणियों का पोषण करती है और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है।

आदिवासी समाज की समस्याएं पूरे राष्ट्र की समस्याएं

'जनजातीय संवाद' कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों ने धर्मांतरण, पीईएसए नियमों में कथित खामियों, आदिवासी सूची से नाम हटाने और सांस्कृतिक पहचान सहित कई मुद्दे उठाए। भागवत ने कहा कि आदिवासी समाज की समस्याएं पूरे राष्ट्र की समस्याएं हैं।

भागवत ने अपने बयान में कहा कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म। उन्होंने चेतावनी दी कि विभाजन से विखंडन होगा। उन्होंने कहा कि वनवासी समुदाय जंगलों और भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सहमति, भागीदारी और जवाबदेही जरूरी है। कहा कि राज्यों में आदिवासी आबादी अलग-अलग है, लेकिन उनकी चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासियों की चिंताओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और समाधान खोजने के प्रयास किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:'...तो 10 से 12 साल में जातिवाद समाप्त हो जाएगा', मोहन भागवत ने क्या कहा
ये भी पढ़ें:हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, कोई नहीं रोक सकता; RSS चीफ मोहन भागवत की दो टूक

चार मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा पेश की

भागवत ने चेतावनी दी कि आदिवासी समाज को उखाड़ फेंकने से राष्ट्र की सभ्यतागत नींव कमजोर हो जाएगी। उन्होंने शिक्षा, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक गौरव और आत्मसम्मान को अनिवार्य बताया।आरएसएस प्रमुख ने चार मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा पेश की- आत्मसम्मान का जागरण, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता, विकास और उसे बनाए रखना, तथा शिक्षा, रोजगार और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ का कार्य समाज को संगठित, जागरूक और सशक्त बनाए रखने पर केंद्रित है।

पीईएसए नियमों में कथित खामियों का मुद्दा उठा

इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस विधायक रामेश्वर ओरांव की बेटी नीशा ओरांव ने झारखंड में लागू पीईएसए नियमों में कथित खामियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि नियमों में प्रथागत कानूनों, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का कोई उल्लेख नहीं है, जो अधिनियम का मूल आधार हैं। इन खामियों से आदिवासी समुदायों को भारी नुकसान होगा। यह उनके हित में नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पीईएसए अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। राज्य सरकार ने 23 दिसंबर, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2 जनवरी को पीईएसए नियमों को अधिसूचित किया।

झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं भागवत

सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू हुई पांच घंटे की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य आदिवासी नेता शामिल हुए। जनजातीय संवाद का आयोजन आदिवासी समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और संवैधानिक चिंताओं को समझने के लिए किया गया था। कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया गया, जिससे आदिवासी प्रतिनिधियों को जमीनी हकीकत पेश करने और दीर्घकालिक समाधानों पर चर्चा करने का अवसर मिला। भागवत झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।