सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म; आदिवासियों से बातचीत में मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को रांची में आदिवासी समूहों के साथ बातचीत की। भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है। साथ ही कहा कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को रांची में आदिवासी समूहों के साथ एकांतवास में हुई बातचीत के दौरान विविधता में एकता के महत्व पर जोर दिया। उनसे बातचीत करते हुए भगवत ने कहा कि हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ रहने का तरीका है।

भारत की पहचान विविधता में एकता में निहित आरएसएस के एक बयान में भगवत के हवाले से कहा गया है कि भारत की पहचान विविधता में एकता में निहित है। पूजा-पाठ के तरीके भले ही अलग-अलग हों, लेकिन मूल सभ्यतागत मूल्य एक ही रहते हैं। दशकों के अनुभव और चिंतन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि समाज को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि तमाम विविधताओं के बावजूद हम मूल रूप से एक हैं।

उन्होंने समझाया कि ‘हिंदू’ शब्द बाद में आया, लेकिन इसका सार जल, जंगल और खेती में निहित है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वेद और उपनिषद दर्शन प्रकृति के साथ इसी संबंध से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद विविधता के प्रति सम्मान के विचारों को प्रतिबिंबित करता है, जहां धरती माता सभी प्राणियों का पोषण करती है और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है।

आदिवासी समाज की समस्याएं पूरे राष्ट्र की समस्याएं 'जनजातीय संवाद' कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों ने धर्मांतरण, पीईएसए नियमों में कथित खामियों, आदिवासी सूची से नाम हटाने और सांस्कृतिक पहचान सहित कई मुद्दे उठाए। भागवत ने कहा कि आदिवासी समाज की समस्याएं पूरे राष्ट्र की समस्याएं हैं।

भागवत ने अपने बयान में कहा कि सरना एक प्रकार की पूजा पद्धति है, न कि कोई अलग धर्म। उन्होंने चेतावनी दी कि विभाजन से विखंडन होगा। उन्होंने कहा कि वनवासी समुदाय जंगलों और भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सहमति, भागीदारी और जवाबदेही जरूरी है। कहा कि राज्यों में आदिवासी आबादी अलग-अलग है, लेकिन उनकी चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासियों की चिंताओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और समाधान खोजने के प्रयास किए जाएंगे।

चार मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा पेश की भागवत ने चेतावनी दी कि आदिवासी समाज को उखाड़ फेंकने से राष्ट्र की सभ्यतागत नींव कमजोर हो जाएगी। उन्होंने शिक्षा, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक गौरव और आत्मसम्मान को अनिवार्य बताया।आरएसएस प्रमुख ने चार मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा पेश की- आत्मसम्मान का जागरण, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता, विकास और उसे बनाए रखना, तथा शिक्षा, रोजगार और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ का कार्य समाज को संगठित, जागरूक और सशक्त बनाए रखने पर केंद्रित है।

पीईएसए नियमों में कथित खामियों का मुद्दा उठा इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस विधायक रामेश्वर ओरांव की बेटी नीशा ओरांव ने झारखंड में लागू पीईएसए नियमों में कथित खामियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि नियमों में प्रथागत कानूनों, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का कोई उल्लेख नहीं है, जो अधिनियम का मूल आधार हैं। इन खामियों से आदिवासी समुदायों को भारी नुकसान होगा। यह उनके हित में नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पीईएसए अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। राज्य सरकार ने 23 दिसंबर, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2 जनवरी को पीईएसए नियमों को अधिसूचित किया।