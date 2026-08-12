यह 400 करोड़ का भर्ती घोटाला, CBI जांच हुई तो झारखंड सरकार पर खतराः केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय राज्यमंत्री ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में 400 करोड़ रुपए के भर्ती घोटाले का आरोप लगाया है। कहा कि इसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोग और कांग्रेस के बड़े नेता फंसे हुए हैं। अगर सीबीआई जांच होती है तो झामुमो और कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाएंगे और सरकार खतरे में पड़ जाएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बुधवार को झारखंड सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने JPSC और JSSC परीक्षाओं में 400 करोड़ रुपए के भर्ती घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य प्रशासन पर प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज दबाने के लिए दमनकारी तरीके अपनाने का आरोप भी लगाया।
पत्रकारों से बात करते हुए सेठ ने रांची जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रहे उन उम्मीदवारों के खिलाफ आधी रात को की गई कार्रवाई का जिक्र किया। छात्र पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सेठ ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज की बर्बरता, दमनकारी कार्रवाई और कल रात एक बजे रांची के डिप्टी कमिश्नर और सीनियर एसपी का छात्रों को धमकाने के लिए जाना, उन्हें उठने के लिए कहना और उसी समय रात में बिजली काट देना। यह सब झारखंड सरकार की बर्बरता को दर्शाता है। आज सुबह जब छात्रों ने बिजली बहाल करने के लिए अपने पैसे से जनरेटर का इंतजाम किया तो पुलिस ने उसे भी हटा दिया।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राज्य की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां बहुत गहरी हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पूरा घोटाला लगभग 400 करोड़ रुपए का है। चाहे JPSC हो या JSSC, यह 400 करोड़ का घोटाला टीडीपीएल की वजह से हुआ। इसमें किसे शेयर मिले। कौन-कौन शामिल था? छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं।
सेठ ने आगे आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने नेताओं और राजनीतिक सहयोगियों को बचाने के लिए सीबीआई जांच में बाधा डाल रहा है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि वे सीबीआई जांच इसलिए नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी लोग और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए सीबीआई जांच को लेकर अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें पता है कि इस मामले में झामुमो और कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाएंगे और सरकार खतरे में पड़ जाएगी।
ये बातें ऐसे समय में कही गई हैं जब रांची में JSSC और JPSC की तैयारी करने वाले छात्र कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध-प्रदर्शन राज्य में छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों के उस बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जो परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहा है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार और उन परीक्षाओं के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिनमें उनके अनुसार गड़बड़ियां हुई थीं।
इन विरोध-प्रदर्शनों के तहत रांची में झारखंड विधानसभा के पास भी प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले JPSC-JSSC उम्मीदवारों के 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।
वहीं, झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी JPSC-JSSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। मरांडी ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन जानबूझकर मामले की जांच सीबीआई से कराने से बच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री को डर है कि निष्पक्ष जांच होने पर उन्हें वापस जेल जाना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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