झारखंड के बोकारो में 21 लाख की लूट, बाइक सवार दो बदमाशों ने की वारदात; ATM के लिए जा रही थी रकम
मामले की जांच शुरू करते हुए पुलिस फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, साथ ही, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना इतनी बड़ी रकम ले जाए जाने के बारे में भी पूछताछ करने की बात कही है।
झारखंड के बोकारो जिले में शनिवार को दिनदहाड़े 21.40 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस वारदात को माराफारी थाना क्षेत्र में स्थित बोकारोनाथ धाम शिव मंदिर के पास अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने एटीएम में डालने के लिए ले जाई जा रही इस रकम को हिताची कंपनी के एक कर्मचारी से लूट लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पीड़ित कर्मचारी को रास्ते में रोककर गाली-गलौज और हाथापाई की, इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उससे रुपए छीन लिए और लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
हिताची कंपनी के पीड़ित कर्मचारी जिसकी पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, उसने पुलिस को बताया कि वह नया मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से 21.40 लाख रुपए लेकर कुर्मीडीह और बालीडीह स्थित कंपनी के एटीएम में राशि जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बोकारो नाथ धाम शिव मंदिर के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने उसे रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज और हाथापाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों आरोपियों ने उससे रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए।
पीड़ित कर्मचारी विजय कुमार ने पुलिस को बताया कि दो दिनों तक बैंक बंद रहने के कारण शनिवार को बैंक से अधिक राशि निकाली गई थी, जिसे दोनों एटीएम में जमा करना था। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वह कम रकम लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार राशि ज्यादा थी। इसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया।
घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना इतनी बड़ी रकम ले जाए जाने के मामले की भी पड़ताल की जाएगी। पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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