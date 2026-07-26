अगर आपका भवन बिना स्वीकृत नक्शे का है तो सावधान, RRDA ने 42 मामलों में जारी किया अंतिम नोटिस
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 42 मामलों में अंतिम नोटिस जारी किया है। बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवन मालिकों को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया है।
अगर आपका भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बना है या निर्माण से जुड़ा मामला रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) में लंबित है, तो अब सतर्क हो जाइए। आरआरडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 42 मामलों में अंतिम नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भवन मालिकों और संस्थानों को अपना पक्ष रखने का यह आखिरी मौका है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरआरडीए के अनुसार, जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें भवन मालिक और संबंधित पक्ष लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे तय तिथि पर स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। साथ ही प्राधिकरण से स्वीकृत भवन नक्शे की प्रति भी प्रस्तुत करें।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित पक्ष सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं या स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो अवैध निर्माण को सील करने समेत आवश्यक कानूनी आदेश जारी किए जाएंगे। कुछ मामलों में तीन अगस्त और कुछ में पांच अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।
आरआरडीए की ओर से जारी नोटिस में बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक भवनों के अलावा गोदाम, वेयरहाउस, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें जी+2, जी+3 और जी+4 तक की बहुमंजिला इमारतों के मामले भी शामिल हैं।
प्राधिकरण का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने और भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जिन लोगों को नोटिस मिला है, उनके लिए तय तिथि पर सुनवाई में शामिल होना और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी होगा, अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तारआरोपियों को शनिवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लेकर सीआईडी टीम मुख्यालय पहुंची। वहां सभी से पहले अलग-अलग फिर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ हुई। वहीं सीआईडी ने शनिवार को ही जेपीएससी की ज्वाइंट सेक्रेट्री सरोजिनी एनी तिर्की के पीए सोनू कुमार व अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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