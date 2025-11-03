ड्यूटी पर थे RPF जवान, झारखंड वाले घर में दिनदहाड़े हो गई 18 लाख की चोरी

संक्षेप: घटना के समय परमानंद ड्यूटी पर हटिया स्टेशन पर थे, जबकि उनकी पत्नी प्रीति कुमारी घर पर मौजूद थीं। प्राथमिकी में दर्ज बयान के अनुसार प्रीति कुमारी दोपहर करीब ढाई बजे कुछ सामान लाने के लिए पास के गोदाम गई थीं। लगभग आधे घंटे बाद जब वे लौटीं तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा है।

रातू थाना क्षेत्र के काठीटांड में रविवार को चोरों ने दिनदहाड़े एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग तीन से चार लाख रुपये नकद और करीब 15 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित परमानंद कुमार, जो सेन्ट्रल रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के जवान हैं, ने मामले की जानकारी रातू थाना में दर्ज कराई है।

घटना के समय परमानंद ड्यूटी पर हटिया स्टेशन पर थे, जबकि उनकी पत्नी प्रीति कुमारी घर पर मौजूद थीं। प्राथमिकी में दर्ज बयान के अनुसार प्रीति कुमारी दोपहर करीब ढाई बजे कुछ सामान लाने के लिए पास के गोदाम गई थीं। लगभग आधे घंटे बाद जब वे लौटीं तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा है। आवाज लगाने पर एक चोर छत से कूदकर तेजी से भाग निकला। आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे।

इन सामानों की हुई चोरी चोरों ने अलमीरा तोड़कर उसमें रखी नकदी और भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात उठा लिए। पीड़िता ने भावुक होकर बताया कि चोर सोने का नेकलेस, कंगन, झुमका, अंगूठी, नथिया, मांगटीका, चेन, शीतला, जीतिया, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया समेत कई कीमती आभूषण ले गए। परिवार शादी-ब्याह और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तैयार रखे गए गहनों के चले जाने से सदमे में है।