Hindi Newsझारखंड न्यूज़rpf jawan was on duty his house robbed at ratu 18 lakh rupees many jewellery looted in day time
ड्यूटी पर थे RPF जवान, झारखंड वाले घर में दिनदहाड़े हो गई 18 लाख की चोरी

ड्यूटी पर थे RPF जवान, झारखंड वाले घर में दिनदहाड़े हो गई 18 लाख की चोरी

Mon, 3 Nov 2025 10:23 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रातू
रातू थाना क्षेत्र के काठीटांड में रविवार को चोरों ने दिनदहाड़े एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग तीन से चार लाख रुपये नकद और करीब 15 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित परमानंद कुमार, जो सेन्ट्रल रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के जवान हैं, ने मामले की जानकारी रातू थाना में दर्ज कराई है।

घटना के समय परमानंद ड्यूटी पर हटिया स्टेशन पर थे, जबकि उनकी पत्नी प्रीति कुमारी घर पर मौजूद थीं। प्राथमिकी में दर्ज बयान के अनुसार प्रीति कुमारी दोपहर करीब ढाई बजे कुछ सामान लाने के लिए पास के गोदाम गई थीं। लगभग आधे घंटे बाद जब वे लौटीं तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा है। आवाज लगाने पर एक चोर छत से कूदकर तेजी से भाग निकला। आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे।

इन सामानों की हुई चोरी

चोरों ने अलमीरा तोड़कर उसमें रखी नकदी और भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात उठा लिए। पीड़िता ने भावुक होकर बताया कि चोर सोने का नेकलेस, कंगन, झुमका, अंगूठी, नथिया, मांगटीका, चेन, शीतला, जीतिया, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया समेत कई कीमती आभूषण ले गए। परिवार शादी-ब्याह और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तैयार रखे गए गहनों के चले जाने से सदमे में है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना के बाद रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने की बात कही है। हालांकि घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रातू क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और चोरों को ऐसे अवसरों की जानकारी कैसे मिल रही है, यह सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। छठ पूजा और शादी का सीजन शुरू होने पर चोरी की आशंकाएं और बढ़ जाती हैं। लोगों का कहना है कि अब घर छोड़कर जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिनदहाड़े ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं आम हो चली हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
ratu Jharkhand News
