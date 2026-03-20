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रोशनी खलखो ने ली मेयर पद की शपथ, डिप्टी मेयर पद पर नीरज कुमार की जीत

Mar 20, 2026 07:37 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में नगर सरकार का तीन सालों से चल रहा खालीपन गुरुवार को खत्म हो गया। नवनिर्वाचित मेयर (महापौर) रोशनी खलखो समेत सभी 53 वार्ड के पार्षदों ने शासन-व्यवस्था की कमान संभाल ली। डिप्टी मेयर पद पर नीरज कुमार की जीत हुई है।

रोशनी खलखो ने ली मेयर पद की शपथ, डिप्टी मेयर पद पर नीरज कुमार की जीत

रांची में नगर सरकार का तीन सालों से चल रहा खालीपन गुरुवार को खत्म हो गया। नवनिर्वाचित मेयर (महापौर) रोशनी खलखो समेत सभी 53 वार्ड के पार्षदों ने शासन-व्यवस्था की कमान संभाल ली। वहीं रांची नगर निगम को नया डिप्टी मेयर (उप महापौर) भी मिल गया। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद डिप्टी मेयर पद के लिए सभी पार्षदों ने अपने-अपने वोट दिए। मतगणना के बाद नीरज कुमार डिप्टी मेयर निर्वाचित घोषित किए गए।

रांची समाहरणालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सुबह करीब 11.30 बजे निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो समेत सभी पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद दोपहर 12 बजे से डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई और 2.30 बजे नतीजे घोषित किए गए।

मेयर बोलीं- सुंदर झारखंड की राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए

मेयर रोशनी खलखो ने कहा, झारखंड जैसे सुंदर राज्य की राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसे फुलवारी की तरह सजाना है। तीन साल से त्राहिमाम कर रही रांची की जनता की सारी समस्याओं का समाधान करना है।

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डिप्टी मेयर बोले- राजधानी का विकास करेंगे

नए डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी के योग्य समझा। रांची के विकास के लिए मेयर के साथ मिलकर काम करेंगे। शहर को स्वच्छ बनाएंगे और राजधानी का चहुंमुखी विकास करेंगे।

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रवींद्र उरांव निर्विरोध बने बुंडू नपं के उपाध्यक्ष

रांची समाहरणालय परिसर में ही बुंडू नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इसमें एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण रवींद्र उरांव उर्फ लालू निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित किए गए। रवींद्र बुंडू नगर पंचायत के वार्ड-8 से पार्षद निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता होगी।

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सर्वप्रथम विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र की हो रही दिक्कत का निदान करने की कोशिश होगी। नगर पंचायत की छोटी से छोटी समस्या दूर हो, इसके लिए वे अध्यक्ष और पार्षदों के सहयोग से हर मुमकिम पहल करेंगे।

भाजपा समर्थित नीरज को मिला 38 पार्षदों का साथ

डिप्टी मेयर पद के लिए दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वार्ड-31 के पार्षद नीरज कुमार जहां भाजपा समर्थित थे, वहीं मुकाबले में वार्ड-44 के पार्षद परमजीत सिंह महागठबंधन से समर्थन प्राप्त थे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी 53 वार्डों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतों की गिनती के बाद दोपहर करीब ढाई बजे जब परिणाम घोषित किया गया तो उसमें नीरज कुमार को 38 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी परमजीत सिंह को महज 15 वोट ही प्राप्त हुए।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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