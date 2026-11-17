झारखंड में पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लूट, हथियार लेकर पहुंचे थे नकाबपोश बदमाश
झारखंड में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दो बाइक पर सवार होकर पहुंचे चार नकाबपोश अपराधियों ने कर्मचारियों और गार्ड के बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए।
झारखंड की राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए करीब डेढ़ लाख रुपये लूट लिए। घटना शनिवार की रात करीब 1:15 बजे बुढ़ाखुखरा स्थित माही फ्यूल पंप की है। दो बाइक पर सवार होकर पहुंचे चार नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात दो बाइक पर सवार चार अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचे। सभी ने अपने चेहरे ढक रखे थे और उनके पास हथियार थे। इनमें से तीन अपराधी पेट्रोल पंप के कार्यालय में लगे शीशे के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। उस समय कार्यालय में मौजूद मैनेजर पुरुषोत्तम नायक को हथियार की नोंक पर बंधक बना लिया। अपराधियों ने उन्हें शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इसी दौरान वहां पहुंचे गार्ड को भी एक अपराधी ने अपने कब्जे में ले लिया।
दराज से भी निकाले बिक्री के रुपए
इसके बाद अपराधियों ने मैनेजर से रुपये के बारे में पूछताछ की और खुद ही दराज खोलकर पेट्रोल-डीजल की बिक्री से जमा करीब डेढ़ लाख रुपये बैग में भर लिए। वारदात के दौरान अपराधियों ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी दोनों बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने कहा कि पुलिस को इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा और लूट में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
गृह सचिव के बॉडीगार्ड के घर से लाखों के जेवर चोरी
राजधानी रांची में चोरों का तांडव जारी है। इस बार चोरों ने गृह सचिव के बॉडीगार्ड हवलदार अजय यादव के बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से नगदी समेत लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। चोरों ने घर के कमरों और अलमारियों को पूरी तरह खंगाला। फिलहाल अजय यादव के मुंगेर में होने के कारण घर से कितने लाख रुपये के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान की चोरी हुई है, इसका सटीक आकलन नहीं हो पाया है। बॉडीगार्ड परिवार के साथ छठ पूजा मनाने के लिए अपने पैतृक गांव गए हुए थे। घटना नामकुम थाना क्षेत्र के अमेठिया नगर की है।
बॉडीगार्ड अजय यादव ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। बताया जा रहा है कि अजय यादव महापर्व छठ को मनाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक घर बिहार के मुंगेर जिले गए हुए हैं। घर में ताला लगा होने से चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और घर के भीतर दाखिल हो गए। पड़ोसियों ने जब सुबह घर का ताला टूटा हुआ देखा, तो उन्हें चोरी की आशंका हुई। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना हवलदार अजय यादव और नामकुम थाने की पुलिस को दी गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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