सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के लिए केंद्र की पीएम-राहत स्कीम वरदान साबित हो सकती है। इसके तहत पीड़ितों को तत्काल कैशलेस इलाज दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इसके लिए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को यह योजना तुरंत लागू करने का निर्देश दिए हैं।

रंजन, रांची सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर और बिना किसी आर्थिक बाधा के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नीति एवं समन्वय प्रभाग ने इस बाबत एक सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीएम-राहत स्कीम की गाइडलाइन तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है। एनएमसी के अनुसार, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों को ‘प्राइम मिनिस्टर- रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट’ (पीएम-राहत) योजना के तहत जोड़ा (ऑनबोर्ड) जाएगा।

एनएमसी के सचिव डॉ. राघव लंगर ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक, प्राचार्य और संबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से कहा है कि वे अपने-अपने संस्थानों की ऑनबोर्डिंग और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने अस्पतालों के पैनल में शामिल होने (इंपैनलमेंट) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश भी संलग्न किए गए हैं। साथ ही सभी संबंधित संस्थानों से जनस्वास्थ्य और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की देखभाल के व्यापक हित में इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है।

पीएम-राहत योजना क्या है? इस योजना का मकसद सड़क हादसों के शिकार लोगों की जान बचाने में गोल्डन आवर की अहमियत और इस दौरान तुरंत मदद की जरूरत को समझते हुए एक्सीडेंट के शिकार लोगों को बिना किसी पैसे की दिक्कत के तुरंत और समय पर मेडिकल केयर मिले।

योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को दुर्घटना की तारीख से ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक, तय अस्पतालों में हर पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके अलावा, पीड़ितों को गैर-तय अस्पतालों में भी स्टेबिलाइजेशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। गाइडलाइंस में बताया गया है कि इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी दूसरी बेनिफिट स्कीम से पहले मिलेंगे। इस स्कीम का मकसद जान बचाने वाले मेडिकल इलाज तक तेजी से पहुंच को आसान बनाना और पूरे देश में इमरजेंसी ट्रॉमा केयर को मजबूत करना है।

पीएम-राहत योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर कैशलेस इलाज सुनिश्चित करना है। दुर्घटना के शुरुआती ‘गोल्डन आवर’ में पैसों के अभाव या कागजी कार्रवाई के कारण इलाज में होने वाली देरी को रोकने और मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।